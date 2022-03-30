Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в российскую юрисдикцию

Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в российский реестр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По словам источника агентства, получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами.

Он отметил, что все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством.

Ранее Минтранс опубликовал постановление, в котором предложил удерживать взятые в лизинг самолеты на территории России и платить за них в рублях. Позднее начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов сообщил о переводе в российский реестр 176 самолетов.

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

После этого западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить $20 млрд.