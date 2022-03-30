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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Замгоссекретаря США заявила об озабоченности ростом цен из-за санкций против России

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Anja Niedringhaus/AP

В США озаботились ростом цен на фоне введения санкций против России. Об этом заявила замгоссекретаря США Уэнди Шерман, информирует РИА «Новости».

Особенно остро рост цен отразится на странах, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт из Украины, добавила Шерман. По ее данным, речь идет о Марокко, Ливане, Йемене, Пакистане, Ливии и Тунисе.

Шерман считает, что экспорту зерна из Украины «мешает» спецоперация России на территории Украины.

Представительница США также обвинила Россию в бомбардировках нескольких гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря — доказательств она не предоставила.

Также глава Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз заявила, что администрация президента Джо Байдена ожидает повышения в США цен на продовольствие и энергоносители из-за ситуации на Украине. Она выразила опасения по поводу того, что рост стоимости энергоносителей и продуктов питания в свою очередь может повысить инфляцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь заявил, что мир стоит на пороге «беспрецедентного» продовольственного кризиса, так как находящиеся в конфликте «Россия и Украина — крупнейшие сельскохозяйственные производители». Наиболее тяжело его будут переживать страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.

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