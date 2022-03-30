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В России захотели создать новую платежную единицу

РБК: экономисты РАН и ЦМАКП предложили создать в РФ новую платежную единицу

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Depositphotos

Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на аналитическую записку экспертов.

Они считают, что вопрос о создании новой платежной единицы поставили введенные Западом против РФ односторонние санкции, а также требование Москвы получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях. Формирование недолларовой системы расчетов может вызывать интерес у стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китая, Индии, Ирана, Турции и некоторых других, уверены экономисты. Общая выгода для этих государства будет заключаться в уменьшении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами в качестве геополитического оружия.

Как указали авторы записки, курс такой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет проводить клиринговый центр системы.

«В дальнейшем предполагается создание вторичного рынка этой единицы, позволяющего другим странам использовать ее в качестве резервной валюты», — предлагают экономисты.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и США в ближайшее время будут переведены на рубли. При этом глава государства подчеркнул, что РФ продолжит поставку природного газа в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.

Позже, комментируя соответствующее решение Путина, Шольц заявил, что в газовых договорах указывалась оплата не в российской валюте.

В свою очередь, министр финансов Германии Кристиан Линднер порекомендовал немецким компаниям не оплачивать в рублях поставки газа из РФ.

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