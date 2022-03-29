Поддержка Decathlon в VK назвала информацию о закрытии магазинов в России «неактуальной»

Французская компания Decathlon выпустила коммунике, в котором сообщила о приостановке работы магазинов в России. «Газета.Ru» попыталась получить комментарий в пресс-службе сети, однако изданию не ответили. При этом на запрос в официальной группе Decathlon в VK «Газете.Ru» сообщили, что продолжают работать в обычном режиме.

«Магазины работают в штатном режиме. Информации о закрытии у нас не предоставлено. Мы рекомендуем считать ее неактуальной», — пояснили в Decathlon.

Среди причин, по которым ритейлер спортивной одежды и товаров Decathlon приостанавливает работу в РФ, в коммюнике компании были названы условия поставок, которые больше не выполняются из-за антироссийских санкций.

Компания также отметила, что «продолжит поддерживать» своих сотрудников. В России в сети магазинов Decathlon работают 2500 человек.

Decathlon принадлежит группе Mulliez Family Association, которая также владеет «Ашаном» и «Леруа Мерлен». Они говорили, что продолжают свою деятельность в РФ.