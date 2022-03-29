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Российский бизнес захотел «присвоить» бренды Audi, Dior и Durex

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«Газета.Ru»

Российский бизнес захотел выпускать собственную продукцию под различными иностранными брендами, покинувшими рынок или приостановившими свою деятельность в стране за последний месяц. Об этом пишет РБК, ссылаясь на обнаруженные обращения в ведомство.

Отечественные предприниматели подали в Роспатент заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков. Среди марок, на которые претендуют российские бизнесмены, числятся Audi, Dior, Visa, Levi's, Shiseido, Clarins и десятки других. Всего с середины марта 2022 года в Роспатент было подано более 50 подобных обращений.

Большая часть обнаруженных заявок (37 штук) оказались поданы косметической компанией «Смарт Бьюти» и фармацевтической компанией «Биотекфарм-М», о чем свидетельствуют данные, опубликованные в СПАРК. Причем в обеих фирмах акционерами являются Вадим Рябченко и Александр Герштейн.

По словам Герштейна, если какой-то крупный косметический бренд получится зарегистрировать, то партнеры по фирмам будут развивать под этим брендом свою компанию и производство товаров. В других же случаях может быть выдано разрешение на использование товарного знака оригинальным владельцам, если те решат вернуться в Россию.

Юристы в области патентного права поделились, что с высокой долей вероятности, шансов на регистрацию этих брендов у российского бизнеса нет. Речь идет о том, что невозможно зарегистрировать схожий товарный знак, если уже есть оригинальный.

Некоторые эксперты напомнили, что в России действует международная Мадридская система регистрации товарных знаков, владельцы которых защищены от подобного рода вмешательства в их бренды.

12 марта глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что выступает против «конфискации и экспроприации» иностранных компаний, но не самой идеи их национализации. Он назвал адекватной мерой предложение ввести внешнее управление на предприятиях, которые решили уйти из России. По его словам, это поможет владельцам бизнеса сохранить собственность, избежать развала компаний, а также продолжить производство.

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