ФАС завела дело против крупнейшего в России производителя сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Продимекс», которая является крупнейшим в России производителем сахара. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Компания подозревается в незаконной координации деятельности торговых сетей, которая привела к повышению цен на сахар, отмечается в сообщении.

«В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии КоАП РФ», — подчеркнули в пресс-службе ФАС.

Ранее в Минсельхозе сообщили о росте стоимости сахара у российских производителей более чем на 13% за 1 кг. До этого ФАС возбудила дело в отношении компаний «Пятерочка» и «Магнит» после проверки на рынке сахара.