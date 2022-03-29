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Правительство планирует направить 4,5 млрд рублей на гранты студентам-предпринимателям

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Правительство РФ до 2024 года планирует направить 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на поддержку студенческих стартапов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что в настоящее время заканчивается прием заявок на конкурс «Студенческий стартап», который проходит в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«Для правительства важно стимулировать развитие молодежного предпринимательства, создать условия для работы над первыми стартапами и привлечением инвестиций. В этом году в рамках конкурса гранты на реализацию своего бизнес-проекта смогут получить 1 тысяча студентов. Размер каждого составит 1 миллион рублей», — сказал Чернышенко.

По его словам, конкурс вызывает большой интерес среди студентов, при этом молодые люди представляют проекты по актуальным для правительства направлениям — цифровизации и импортозамещению.

В начале марта Минцифры РФ подготовило предложения по развитию российской IТ-отрасли с учетом международной обстановки. Они включают в себя такие меры поддержки, как освобождение сотрудников IT-компаний от НДФЛ, налоговые льготы для компаний, освобождение от проверок, предоставление отсрочки от службы в армии на время работы для сотрудников, гранты и заказы на разработку IТ-продуктов, а также специальные условия для приглашения иностранных высококвалифицированных специалистов.

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