Отмена налоговых спецрежимов для ювелиров грозит повышением цен

Запланированная в 2023 году отмена специальных налоговых режимов для малых и средних предприятий (МСП) в ювелирной отрасли несет риск повышения цен на продукцию до 40–50%. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты. Они также отметили, что мера грозит уходом с рынка более 8 тыс. предпринимателей.

В связи с этим необходимо предусмотреть альтернативные меры по выравниванию условий работы МСП и крупного бизнеса в отрасли, указали специалисты.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2023 года предприятия ювелирной отрасли не смогут применять специальные налоговые режимы как при закупке металла, так и при реализации свой продукции.

Ранее генеральный директор Ассоциации гильдии Ювелиров России Эдуард Уткин рассказал, что спрос на ювелирные изделия премиального сегмента, которые могут рассматриваться как инвестиции, подскочил в России в конце февраля текущего года. Специалист пояснил, что ювелирные украшения относятся к предметам роскоши, ввоз которых из-за западных санкций «будет невозможен ни из Европы, ни из Америки».