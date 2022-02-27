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Сбербанк: все платежные сервисы работают штатно

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк не фиксирует перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнерские платежные сервисы. В пресс-службе сообщили, что все работает в штатном режиме.

Также уточняется, что продолжают проводиться операции через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay, в том числе NFC, сервисов «Плати QR» и «Оплата взглядом».

В Сбербанке отметили, что продолжается активная работа с платежными сервисами и обеспечивается их бесперебойная работа и безопасность клиентов.

Ранее в Сбербанке назвали фейком информацию о проблемах в работе сервисов.

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