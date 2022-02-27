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В Белом Доме рассказали, какие банки не попадут под отключение России от SWIFT

Белый Дом: банки, обслуживающие экспорт газа и нефти, под санкции не попадут

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Российские банки и финансовые организации, обслуживающие экспорт газа и нефти, не попадут под санкции и отключение от SWIFT, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый Дом.

«На протяжении выходных мы работали со SWIFT, чтобы понять, есть ли у них возможность определить тип продукта <...> есть ли там маркировка, которая указывает на то, что платеж проводится за энергоносители. Если да, мы освободим эти платежи», — заявили в Белом Доме.

США стремятся сохранить на прежнем уровне цены на энергоносители и не допустить резкого роста.

«Второй способ - это по-умному подойти к отбору институтов для «десвифтизации». Мы знаем, через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков. Если мы выберем такой подход, то сможем просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят», — уточнили в Белом Доме.

Ранее стало известно, что европейские лидеры рассмотрят отключение от SWIFT некоторых российских банков.

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