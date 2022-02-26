Mastercard исключит подсанкционные банки РФ из системы

Международная платежная система Mastercard выслала уведомления банкам России, в отношении которых были введены санкции США, о приостановке их участия в системе. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники на платежном рынке.

В числе таких банков находятся ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их участие в системе было приостановлено с 16.00-17.00 субботы, 26 февраля.

В уведомлении о приостановке участия в адрес одной из кредитных организаций указывается, что решение было принято из-за нарушений правил платежной системы, так как банки не должны причинять вред репутации «знаков» (платежной системы Mastercard — «Газета.Ru»).

По информации РБК, приостановка участия банков в платежной системе означает, что карты Mastercard и Visa, эмитированные данными банками и их «дочками», не будут работать за рубежом и на иностранных интернет-магазинах.

Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), карты российских банков, оказавшихся под «блокирующими» санкциями, по-прежнему будут работать на территории страны даже в случае приостановки их членства в международных платежных системах.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден рассказали о новых санкциях, которые вводятся из-за начала российской операции на Украине. Так, Соединенное Королевство запретило полеты «Аэрофлота» на свою территорию, ввело санкции против «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Промсвязьбанка и ВТБ. Ограничения со стороны США коснутся ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также 12 «дочек» «Открытия» и 22 «дочек» Совкомбанка.