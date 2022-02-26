В Германии заявили, что отключение РФ от SWIFT негативно отразится на гуманитарной отрасли

Возможное отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT негативно бы отразилось на гуманитарных темах и частных лицах. Об этом заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс, передает РИА «Новости».

По его словам, лучше, если санкции будут целенаправленными.

«(Отключение от) SWIFT не введено не потому что... это сильно затрагивает немецкую экономику, а потому, что это такая «ковровая бомбардировка», которая затронет многих частных лиц и гуманитарные темы. Тяжело различить, по чему будет нанесен удар», — сказал Хармс в эфире радиостанции DLF.

Ранее американское агентство Bloomberg сообщало, что США и ЕС «всерьез» задумались об отключении России от SWIFT.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны-члены НАТО «принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль» российским властям.

С подобным призывом выступал и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Между тем в ЕС считают такой шаг маловероятным, полагая, что это решение приведет к широкомасштабным последствиям в том числе и в Европе.