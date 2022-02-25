Чехия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Чешский министр транспорта Мартин Кубка анонсировал запрет полетов российских гражданских самолетов в небе над республикой в ответ на военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничение начнет действовать с субботы, 25 февраля. Оно предполагает запрет связанным с российскими перевозчиками бортам взлетать и садиться в чешских аэропортах, а также летать над территорией Чехии.

«Чехия в полночь закрывает свое воздушное пространство для всех российских авиалиний», — сказал глава ведомства.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о поручении правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиаперевозчиков.

До этого аналогичную меру применила Великобритания. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ в ответ запретило полеты британских рейсов.