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Чехия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Чехия закрывает воздушное пространство для российских самолетов с полуночи 25 февраля

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Чешский министр транспорта Мартин Кубка анонсировал запрет полетов российских гражданских самолетов в небе над республикой в ответ на военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничение начнет действовать с субботы, 25 февраля. Оно предполагает запрет связанным с российскими перевозчиками бортам взлетать и садиться в чешских аэропортах, а также летать над территорией Чехии.

«Чехия в полночь закрывает свое воздушное пространство для всех российских авиалиний», — сказал глава ведомства.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о поручении правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиаперевозчиков.

До этого аналогичную меру применила Великобритания. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ в ответ запретило полеты британских рейсов.

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