В Сбербанке назвали фейком информацию о проблемах в работе сервисов

Сбербанк опроверг информацию о сбоях в работе своих сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Представители банка отметили, что информация о сбоях в работе компании является фейком.

«Сервис Downdetector показывает некорректные данные», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне СМИ писали, что в работе некоторых российских банков наблюдаются сбои.

Ранее эксперты объяснили, почему санкции США не опасны для Сбербанка. До этого в Сбере сообщали, что «готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов клиентов».