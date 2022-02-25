В Кремле отреагировали на новые американские санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал антироссийские санкции Запада из-за военной операции на Украине. Об этом представитель Кремля рассказал в ходе брифинга.

Он отметил, что Россия готовилась к ограничениям в высокотехнологичных, космической и атомной сферах. По словам Пескова, страна в последние годы сокращала зависимость в этих сферах и стремилась обеспечить полное самообеспечение и импортозамещение.

«Во многом цель достигнута, а где — нет, там имеется потенциал для ускоренного достижения. Проблемы есть, но они не носят нерешаемый характер», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Россия ждала санкции со стороны международного сообщества.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден рассказали о новых санкциях, которые вводятся из-за начала российской операции на Украине. Так, Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» на свою территорию, ввела санкции против «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Промсвязьбанка и ВТБ. Ограничения со стороны США коснутся ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также 12 «дочек» «Открытия» и 22 «дочек» Совкомбанка.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство России подготовило ответный пакет санкций в отношении Запада.