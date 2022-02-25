В Минэкономразвития рассказали, что противопоставят западным санкциям

В Министерстве экономического развития заявили, что на фоне введения антироссийских санкций западными странами Россия будет наращивать сотрудничество с азиатскими партнерами. Об этом сообщается в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз – продолжим развивать всестороннюю интеграцию», — отметили в министерстве.

В сообщении утверждается, что власти России адаптировались к управлению страной в условиях санкционного давления — «нашли эффективные ответные решения, которые одновременно помогли нам укрепить свою экономику». Там также говорится о гибкости российской экономики, которую обеспечивают стратегические инициативы правительства — «прежде всего блок, связанный с технологическим прорывом».

Ранее немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что санкции Евросоюза, вводимые в связи с военной операцией на Украине, означают полную блокаду российских банков и прекращение бизнеса с Москвой.