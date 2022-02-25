IHerb перестал отправлять заказы в Россию

Американский интернет-магазин по продаже БАДов iHerb перестал принимать заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии из-за «логистических проблем». Об этом сообщается на сайте магазина.

В сообщении магазина говорится, что если заказ еще не отправлен, то компания «сделает все от нее зависящее, чтобы обработать его», в противном случае он будет отменен, а все незавершенные транзакции — аннулированы. «С вас не будет снята оплата за него», — пишет iHerb.

В сообщении не говорится о сроках возвращения к приему заказов.

Ранее Верховный суд России признал законным вынесенное за год до этого решение о блокировке мобильного приложения iHerb. При этом юристы iHerb последовательно пытались обжаловать запрет в судах различных инстанций, в том числе, ссылаясь на то, что деятельность сервиса не должна регулироваться российским законодательством, а исключительно международными торговыми нормами.

Наблюдатели полагают, что принятое решение может стать определенным вектором для профильных ведомств в организации регулирования дистанционного оборота БАД, поскольку своим решением Верховный суд фактически указал на невозможность обращения в России БАДов, не имеющих государственной регистрации, а тем более содержащих опасные и запрещенные компоненты.