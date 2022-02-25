США заявили, что не стремятся нарушить поставки российских энергоносителей

Заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США не стремятся санкциями против Российской Федерации спровоцировать перебои в поставках энергоносителей на мировой рынок. Об этом представитель США сообщил на брифинге, пишет РИА «Новости».

«Мы намеренно расширили наши санкции, чтобы оказать серьезное влияние на российскую экономику, в то же время минимизировав ущерб для США и наших союзников и партнеров. Наши санкции не разработаны для того, чтобы нарушить нынешний энергетический поток из России во внешний мир», — разъяснил Сингх.

Ранее сообщалось, что Великобритания работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT. Издание Financial Times писало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «очень сильно» настаивает на отключении России от международной системы платежей SWIFT. По информации издания, британский премьер надеется, что это нанесет серьезный удар по российским банкам и их способности совершать операции за пределами своих границ.

Президент США Джо Байден 24 февраля объявил о введении новых санкций и экспортных ограничений против России на фоне спецоперации по защите Донбасса.