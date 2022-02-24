Центробанк назвал ненужные для россиян финансовые продукты

Центробанк назвал финансовые продукты с низкой или отсутствующей для клиента ценностью, среди которых коллективное страхование, страхование жизни, исправление кредитной истории займами и другие. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные регулятора.

Потребительская ценность кредитного страхования жизни заемщиков значительно снижается из-за большого числа исключений и сложностей с выплатами. При этом в плату зачастую включают такие риски, которые никак не влияют на условия кредита.

По коллективным договорам страхования стоимость многократно превышает клиентскую ценность. Кроме того, зачастую при досрочном погашении оплата за страховку не возвращается. Также неэффективно страхование багажа от его потери, так как риски в этом случае минимальны.

В ЦБ отметили, что ценность такого финансового продукта, как снижение процентной ставки за плату и исправление кредитной истории за счет выдачи кредитной карты с небольшим лимитом достаточно сомнительна. В этом случае клиенту просто не объясняют, что услуга невыгодна. При этом наличие кредитной карты никак не гарантирует повышение кредитного рейтинга.

Другой ненужный продукт от микрофинансовых организаций (МФО) — отправка сведений о ссуде не в одно, а в несколько бюро кредитных историй за дополнительную плату. Эта мера, по мнению регулятора, вообще ни на что не влияет.

В ЦБ заявили, что регулятор постоянно выявляет бесполезные для потребителя финансовые продукты, и реагирует на них различными мерами от предупреждений до законодательных изменений.

В середине февраля руководитель службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута заявил, что с июля 2022 года ЦБ введет регулирующие акты, согласно которым банки будут обязаны выкупать у своих клиентов навязанные услуги и финансовые продукты.