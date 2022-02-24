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Цены на газ в Европе достигли $1400 за тысячу кубометров

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов достигли отметки в $1400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

В начале дня газ стоил $1170 за тысячу кубометров, но спустя короткое время котировки выросли до $1389,7. Это на 35% больше по сравнению со вчерашней расчетной ценой — $1038,6 за тысячу кубометров.

Накануне цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысили отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров. По состоянию на 16.30 мск они достигли $102.

Предыдущий максимум составлял $960 за тысячу кубометров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что рост цен на газ в Европе выше $1 тыс. за тысячу кубометров спровоцировали технический и геополитический факторы.

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