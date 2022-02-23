Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора 23:56
В Латвии призвали рижское «Динамо» выйти из состава участников КХЛ 23:50
Санкции США не затронут Шредера, возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG 23:39
В ДНР допустили наступление украинской армии 23:32
Бывший финский лыжник призвал лишить Россию финала Кубка мира 23:27
В Госдуме прокомментировали слова Дуды о запрете въезда россиян в Польшу 23:22
Рада одобрила введение ЧП на Украине 23:09
Госдеп: дипломаты США будут работать на Украине, а ночевать в Польше 23:00
Бранденбургские ворота подсветили в цвета украинского флага 22:59
В США заявили, что ужесточат экспортный контроль в отношении России... 22:35

В США заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции «нажатием кнопки»

Госдеп США пригрозил санкциями двум крупнейшим российским банкам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikipedia

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может «нажатием» кнопки ввести санкции против двух крупнейших российских банков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы готовы нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых институтов в России. Вместе они обладают <…> активами на 750 млрд долларов. Это половина всей российской банковской системы», — сказал пресс-секретарь Госдепа.

Прайс не уточнил, о каких банках идет речь.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил о вводе антироссийских санкций в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В частности, ограничения коснулись ВЭБ и «военного банка».

Ранее заместитель советника Байдена по национальной безопасности Далеп Сингх заявил, что Вашингтон может в любой момент прекратить экспорт в Россию американских технологий.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть