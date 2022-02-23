В США заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции «нажатием кнопки»

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может «нажатием» кнопки ввести санкции против двух крупнейших российских банков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы готовы нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых институтов в России. Вместе они обладают <…> активами на 750 млрд долларов. Это половина всей российской банковской системы», — сказал пресс-секретарь Госдепа.

Прайс не уточнил, о каких банках идет речь.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил о вводе антироссийских санкций в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В частности, ограничения коснулись ВЭБ и «военного банка».

Ранее заместитель советника Байдена по национальной безопасности Далеп Сингх заявил, что Вашингтон может в любой момент прекратить экспорт в Россию американских технологий.