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Санкции США не затронут Шредера, возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Санкции против компании-оператора «Северного потока — 2» не затронут бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, ограничения не коснутся Шредера, возглавляющего комитет акционеров Nord Stream AG с 2005 года.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства.

По словам Байдена, «своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа». Он добавил, что Вашингтон без колебаний примет решение о дальнейших санкциях в случае эскалации.

Ранее министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2». Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Он заверил, что этот шаг не позволяет «Северному потоку — 2» получить сертификат и быть запущенным.

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