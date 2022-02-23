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В Германии заявили, что отключение РФ от SWIFT стало бы слишком радикальным шагом

Восточный комитет: отключение РФ от SWIFT является слишком радикальным шагом

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Reuters

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что отключение России от SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом. Немецкий бизнес постарается этого не допустить, приводит слова Хармса РИА «Новости».

«Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдет. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идет речь, имели бы такой же эффект», — отметил Хармс.

По его словам, немецкая внешняя торговля должна получать инвестиции, а это требует сильной финансовой системы, поэтому подобные финансовые санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться

«Надеемся, что до этого не дойдет... Мы, как экономика, делаем все, чтобы до этого развития не дошло», — заключил глава комитета.

Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России в случае ввода российских войск на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

23 февраля Евросоюз официально ввел санкции против России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик.

Под санкции ЕС попал 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов.

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