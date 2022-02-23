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В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» не остановлен окончательно

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Global Look Press

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что «Северный поток — 2» не остановлен окончательно. Об этом он сообщил Hessischer Rundfunk Info.

«Я считаю, что и здесь правительство ФРГ действовало очень мудро... не ждало долго, пока американцы не введут так называемые вторичные санкции, это было бы еще более тяжелым для нас. И во-вторых, это не окончательная остановка для трубопровода, это задержка процесса сертификации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что администрация США в ближайшее время введет санкции против компании-оператора российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.

По словам чиновника, санкции против материнской компании Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии, материнской компанией которой является «Газпром», фактически являются похоронным звоном для проекта.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

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