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Средний срок кредита на жилье достиг рекордных 20 лет

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Средний срок ипотечного кредита в 2021 году достиг рекордных 20 лет. Показатель вырос на 1,9 года. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, наиболее продолжительное время погашения ипотеки зафиксировано в Краснодарском крае и Тюменской области (21,2 года). Кроме того, высокие показатели отмечены в Московской и Ленинградской областях (20,8 года), Москве, Санкт-Петербурге и Тульской области (20,7 года).

«Увеличенный срок ипотечного кредита позволяет заемщикам сократить их ежемесячные расходы по кредитам. Следовательно, и показатель долговой нагрузки таких граждан остается на приемлемом уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным аналитической компании Frank RG, по итогам 2021 года средний размер ежемесячного платежа по ипотеке на новостройки в России вырос на 16% — до 28,3 тыс. рублей. На вторичном рынке показатель увеличился на 25% и составил около 26,2 тыс. рублей.

«Обслуживать кредит становится дороже, но, как мы видим, россияне пока продолжают активно вкладывать деньги в недвижимость. При этом граждане опасаются выплачивать ежемесячно большие суммы, но не хотят рисковать уже потраченными на покупку жилья деньгами. Поэтому большинство заемщиков предпочитают растянуть срок погашения», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По словам Волкова, сокращение расходов на кредит за счет удлинения его сроков особенно актуально в условиях роста цен. По данным Росстата, на 11 февраля 2022 года годовая инфляция в России составила 8,75%. Произошло небольшое замедление цен – с 8,80% на 4 февраля.

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