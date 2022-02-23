Богатейший человек Украины досрочно заплатит 1 млрд гривен налогов

Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов заявил, что досрочно заплатит в бюджет 1 млрд гривен (более $34,5 млн). Он объяснил это желанием способствовать усилению страны в тяжелый период, сообщает «Интерфакс-Украина». Деньги будут перечислены из холдинга олигарха «Систем Кэпитал Менеджмент».

«Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. СКМ уплатит налоги наперед на сумму 1 млрд гривен», — пообещал бизнесмен.

Он также призвал граждан страны сплотиться на фоне нестабильной политической ситуации.

«Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель — сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны», — заявил Ахметов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан защищать страну, вкладывать деньги в ее экономику. Другие меры объявленной им программы «экономического патриотизма» – увеличение количества рабочих мест, снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.

В декабре 2021 года Верховная рада приняла закон, который позиционировался властями как «антиолигархический». В первоначальной редакции он предполагал существенное повышение рентных платежей при добыче и экспорте железной руды — одном из главных бизнесов Ахметова.