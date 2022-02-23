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Выручка Virgin Galactic за год выросла почти на 1300%

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За 2021 год выручка американской компании Virgin Galactic, занимающейся космическим туризмом, выросла на 1283%. Об этом сообщается в отчете компании.

По итогам 2021 года выручка компании достигла $3,29 млн. За весь 2020 год она составляла $238 тыс., то есть рост составил более 1283%. При этом чистый убыток сократился и по итогам года он составил $352,9 млн, что на 45,3% меньше показателей 2020 года.

За четвертый квартал 2021 года компания получила выручку в $141 тыс. За аналогичный период 2020 года ее вообще не было. Однако аналитики ожидали, что выручка превысит $300 тыс.

В Virgin Galactic спрогнозировали, что в первом квартале 2022 года свободный денежный поток будет отрицательным, от $75 млн до $85 млн.

Virgin Galactic — американская компания, входящая в Virgin Group, которая планирует организовывать туристические суборбитальные космические полеты и запуски небольших искусственных спутников. В будущем компания планирует предложить своим клиентам и орбитальные полеты.

11 июля состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним британским миллиардером и основателем Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико. На следующий день после удачного полета Брэнсона акции компании Virgin Galactic выросли на московской бирже с $49 до $57.

Через девять дней после Брэнсона космический корабль New Shepard компании Blue Origin с основателем компании Amazon Джеффом Безосом на борту завершил первый суборбитальный полет. Оба полета миллиардеров стали значимым событием для частной космической инициативы.

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