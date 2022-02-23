В Германии остановку сертификации «Северного потока — 2» назвали лицемерием

Приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» является лицемерием, учитывая увеличение поставок нефти в США из России. Об этом РБК заявил глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст.

«Я считаю лицемерием позицию правительства по сертификации газопровода, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали», — подытожил он.

По словам Эрнста, решение о приостановке сертификации «Северного потока-2» не говорит о том, что оно окончательное. Это говорит о приостановке сертификации, без которой проект не может быть запущен.

Он добавил, что решение правительства о приостановке проекта стало проблематичным, так как подобная мера затронет весь европейский регион. В свою очередь, запуск газопровода наоборот позитивно бы сказался как минимум на десяти странах Европы.

Политик напомнил, что даже в периоды холодной войны России и Германии удавалось сохранить партнерство в сфере энергетики. Если же правительство ФРГ партнерство двух стран поставит под сомнение, то это станет большим шагом назад.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц поручил министерству экономики страны остановить процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».

Позже этим днем глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что при введении санкций против России, будет затронута вся мировая экономика и международная система в долгосрочной перспективе.