ЦБ предложил ввести уголовную статью для борьбы с финансовыми пирамидами

Банк России предложил дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей до четырех лет лишения свободы. Это один из пунктов концепции изменений в законодательство, которую подготовил ЦБ в рамках борьбы с финансовыми пирамидами, пишет «Интерфакс». О нововведении сегодня в Госдуме рассказал зампред ЦБ Юрий Исаев.

«Пирамиды — это те же самые мошенники, и здесь нам так или иначе придется идти на ужесточение регулирования, потому что здесь просто огромное количество вовлеченных наших граждан», — пояснил Исаев.

Он привел в пример недавнюю историю с «потребительским кооперативом» Best Way, от действий которого пострадали тысячи клиентов.

«Мы вынуждены будем идти по пути ужесточения регулирования, связанного с переводами в адрес [...] таких вот нелегальных участников рынка», — сказал Исаев, отвечая на вопросы депутатов.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в прошлом году Банк России выявил 871 финансовую пирамиду, большинство которых работало в интернете. Эта цифра почти в четыре раза выше показателей 2020 года. Так, мошенники вовлекали граждан в свои схемы, играя на популярности финансового рынка среди людей. Нередко организаторы пирамид использовали для раскрутки популярных блогеров, которые делали им рекламу.