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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Медведев предрек Европе газ по €2 тыс. после остановки «Северного потока — 2»

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Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек Европе 2 тыс. за тысячу кубометров газа после остановки сертификации «Северного потока — 2». Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2 000 евро за тысячу кубов газа!» — написал он.

Ранее министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2». Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Он заверил, что этот шаг не позволяет «Северному потоку — 2» получить сертификат и быть запущенным.

До этого глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что санкции в отношении России, которые будут введены в случае вторжения на Украину, затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу.

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