Минстрой и общественники поспорили о возможном росте коммунальных тарифов

Общественники указали на возможный рост платы за коммунальные услуги в России из-за нового постановления правительства. Однако в Минстрое не согласны с такой оценкой и считают, что повышения платы за ЖКУ ожидать не стоит. Об этом пишут «Известия».

Речь идет об изменениях, согласно которым плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как сейчас. Из-за этого может сложиться ситуация, что в домах существенно увеличится коммунальные платежи на содержания общего имущества.

Общественники отметили, что увеличение платы актуально для домов старой постройки в силу износа внутридомовых инженерных систем. Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерий Мамчур посчитал, что расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти до 50%.

Также они попросили до 1 сентября довести до региональных властей разъяснения по поводу нового постановления, в том числе и о возможных последствиях для граждан. В Минстрое инициативу поддержали и добавили, что подобная встреча с региональными властями планируется в марте.

В ведомстве отметили, что в домах, где есть общедомовые приборы учета, уже сейчас оплата коммунальных ресурсов определяется «исходя из норматива потребления с проведением перерасчета по приборам учета», поэтому ожидать увеличения стоимости коммуналки не стоит.

В феврале россияне столкнулись с техническими проблемами при оплате коммунальных услуг. Пытаясь оплатить квитанции с QR-кодом через приложения банков, приходилось вручную вводить реквизиты управляющей компании: автоматически они не заполнялись.