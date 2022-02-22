«Роснефть» изучит предложения компаний из КНР по ветропарку для «Восток Ойл»

Компания «Роснефть» видит перспективы сотрудничества с китайскими партнерами по вопросам ветрогенерации в рамках проекта «Восток Ойл». Об этом заявил генеральный директор проекта ООО «Восток Ойл» (дочернее предприятие ПАО «НК «Роснефть») Владимир Чернов во время пресс-конференции компании, посвященной презентации новой стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход».

«В конце ноября 2021 года в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума нами были подписаны соглашения с тремя китайскими компаниями, являющимися лидерами в реализации ветропарков. Уже составлены рабочие группы и подписаны необходимые документы, также этим компаниям были переданы документы для изучения наших потребностей. Возможности китайскими компаниями оценены как высокие и разумные, а потому в ближайшую неделю у нас по графику запланировано представление коммерческих предложений от этих китайских предприятий на реализацию данного проекта», — сказал Чернов.

По его словам, только на начальном этапе ветрогенерация обеспечит от 25 до 40 МВт электроэнергии проекту «Восток Ойл».

«Мы видим перспективы развития и куда можно двигаться дальше. При условии успешной реализации даже первой стадии проекта ветропарка, мы будем развивать этот потенциал и дальше. По проекту уже предусматриваются альтернативные источники генерации на небольших автономных объектах, где такие автономные источники очень целесообразно ставить. Это будет сокращать затраты на строительство линий электропередач, выработку дизтоплива и, соответственно, опять же, снижения выбросов. Это не только дань вопросу развития «зеленой» энергетики, это вопросы, в том числе, экономически эффективные: каждый рубль, который вкладывается в сокращение выбросов в окружающую среду, на проекте приносит дополнительную добавленную стоимость за счет снижения других расходов. Все эти решения на самом деле эффективны», — подытожил Чернов.

«Восток Ойл» — флагманский проект компании «Роснефть» по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае. Для энергоснабжения «Восток Ойл» планируется использовать в основном попутный нефтяной газ, а также энергию ветра. Как отмечают эксперты, потенциал ветрогенерации на севере Красноярского края сопоставим с возможностями, которыми обладают северные территории Англии и Дании – одни из мировых лидеров в области ветроэнергетики.

В данный момент продолжается активная фаза реализации проекта. На проекте реализуется комплексная программа геологоразведочных работ. На левом берегу р. Енисей уже получена нефть при испытании 2-х разведочных скважин. Перспективы развития ресурсной базы «Восток Ойла» подтверждено открытием на Таймыре силами «Ермакнефтегаз» (совместное предприятие «Роснефти» и вр) месторождения им. Е.Н. Зиничева с запасами 384 млрд м3 газа – крупнейшего открытия 2021 года в мире.

В рамках новой стратегии развития до 2030 года «Роснефть» планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году. При этом планируется, что абсолютные выбросы «Роснефти» сократятся более чем на 25% к 2035 году. Кроме того, к 2030 году компания хочет достичь нулевого рутинного сжигания ПНГ, снизить интенсивность выбросов метана до менее 0,2%, а также интенсивность выбросов в сегменте разведка и добыча до уровня менее 20 кг CO2 на б.н.э.

«Мы намерены достичь показателей по чистым нулевым выбросам за счет реализации ряда мероприятий по минимизации нашего воздействия на окружающую среду, включая прямое сокращение выбросов, оптимизацию технологий и энергопотребления, развитие низкоуглеродных источников производства электроэнергии, технологий по улавливанию и хранению углерода, создание естественных поглотителей углерода и др.», — рассказал первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро.

Напомним, «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой компанией, включенной в состав участников глобальной инициативы по устойчивому развитию Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса.