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В Fitch заявили о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти

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Jonathan Alcorn/Reuters

Россию невозможно заменить на мировом рынке нефти, так как страна занимает значительную его часть. Об этом ТАСС заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Доля России на мировом рынке нефти — более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного — даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана», — отметил Маринченко.

По его словам, обострение геополитической обстановки уже сейчас вносит свой вклад, так как цены на нефть растут. Однако при нормализации международной ситуации этот рост может исчезнуть.

Ранее во вторник министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что для России оптимальная цена на нефть составляет $55-70. Он отметил, что страна постепенно наращивает мощности и добычу нефти, причем добычу в будущем планируется нарастить еще больше.

10 февраля агентство Bloomberg подсчитало, что повышение стоимости нефти принесет российскому бюджету дополнительные $65 млрд, что укрепит экономику страны на фоне возможных санкций.

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