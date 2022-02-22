В Минэнерго заявили о бесперебойных поставках газа на мировой рынок

Россия будет продолжать бесперебойные поставки газа и СПГ на мировые рынки. Об этом на Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ) заявил министр энергетики страны Николай Шульгинов, передает «Прайм».

«Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор», — отметил министр.

По его словам, российская сторона всегда выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в страны Европы. При этом поводов для сомнений в надежности поставок никто не давал.

«Газпром» многократно заявлял, что поставки газа происходят согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что российская сторона строго выполняет свои обязательства.

20 февраля заместитель главного редактора украинского издания «Страна.ua» Максим Минин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины будет возможен при увеличении поставок голубого топлива в Европу по долгосрочным контрактам. По его словам, спекуляции на тему «готовящегося вторжения» России на Украину появились в результате попыток Вашингтона помешать Москве договориться с европейскими партнерами о новых контрактах.