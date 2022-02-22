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До 30 банков могут покинуть российский рынок в 2022 году

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Global Look Press

До 30 кредитных организаций могут покинуть рынок России в 2022 году. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные рейтингового агентства «Эксперт РА».

В четвертом квартале 2021 года оценки кредитоспособности отдельных банков ухудшились, в связи с чем был сделан прогноз, что 8,8% действующих банков могут прекратить работу в России в 2022 году. В прекращение работы входят такие понятия, как отзыв лицензий, добровольная ликвидация или присоединение к другим банкам.

По словам управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, в список попадают те кредитные организации, которые сами по себе некрупные и являются убыточными без возможной перспективы наращивания клиентской базы и укрепления позиций.

В агентстве посчитали, что в первые два квартала 2022 года индекс здоровья банков будет снижаться и перейдет в рост лишь во втором полугодии. На динамику повлияет регуляторная активность ЦБ и реализация стратегических планов банков.

В конце июля главы крупнейших банков России заявили о рисках из-за подхода ЦБ к экосистемам. Новое регулирование экосистем, формат которого обсуждает ЦБ, может привести к тому, что более сотни банков нарушат нормативы достаточности капитала. Это может привести к закрытию офисов банков в небольших городах.

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