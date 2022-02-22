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Цена биткоина за сутки опустилась на 7%

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Global Look Press

Стоимость биткоина понизилась до $36,3 тыс. впервые с 3 февраля. За сутки первая криптовалюта подешевела на 7%. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 11:40 мск биткоин немного отыграл падение и актив торгуется на уровне в $36,97 тыс.

Рынок криптовалют продолжает свое снижение с прошлой недели: тогда цена биткоина достигла $44 тыс. С тех пор криптовалюта подешевела более чем на 18%.

24 января стоимость биткоина в ходе торговой сессии опускалась ниже $35 тыс., что является минимальным значением с лета 2021 года.

20 января основатель Quantum Fintech Group Гарри Йе заявил, что биткоин в этом году может подорожать до $400 тыс., или почти на 900%. По его мнению, рынок криптовалют может вырасти из-за массового использования стейблкоинов – цифровых монет, курс которых привязан к каким-то материальным активам.

Однако автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», американский предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки посчитал, что курс биткоина может обвалиться до $20 тыс. Он отметил, что использует эту возможность для покупки криптовалюты. При этом он уже занимался покупкой цифрового актива, когда тот торговался по $6 тыс. и $9 тыс.

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