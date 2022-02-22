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Банк России сообщил о мерах поддержки финансового сектора

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Центральный Банк РФ перечислил ряд мер для содействия финансовому сектору в рамках «возросшей волатильности».

»Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, кредитным организациям — возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года», — сообщили в ЦБ.

В Центробанке пояснили, что специалисты мониторят ситуацию на финансовых рынках. В случае необходимости, будут реализованы дополнительные меры поддержки.

Ранее, 21 февраля, по данным торгов на Московской бирже, стоимость евро превысила 90 рублей.

Также стало известно, что фондовые индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-10%. В лидерах снижения на 14.32 мск — ИнтерРАО (-11,78%), ПИК (-10,97%), РУСАЛ (-10,75%), АЛОРСА (-9,62%) и другие.

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