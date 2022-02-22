Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Мужчина остался парализованным, почувствовав покалывания в теле 11:50
В Новосибирской области психиатрическая бригада приехала за депутатом во время... 11:49
Цена биткоина за сутки опустилась на 7% 11:47
Mash: Доронина госпитализирована с коронавирусом 11:46
Садальский назвал «Голос» и «Ледниковый период» отравой... 11:43
ЛНР: ОБСЕ признала нарушение ВС Украины норм международного гуманитарного права 11:43
В Италии признание Россией ЛНР и ДНР посчитали ошибкой Запада 11:42
Каждый десятый россиянин готов купить б/у автомобиль, который требует вложений 11:41
Валиева выступит на Кубке Первого канала в Сочи 11:40
Стало известно, к каким товарам покупатели присматриваются перед 23 февраля и... 11:39

Евросоюз занял первое место в мире по ввозу продовольствия из России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

По итогам 2021 года Евросоюз обогнал Китай по закупкам российского продовольствия и занял первое место в этом сегменте. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные «Агроэкспорта».

В 2021 ЕС закупил у России продукции на сумму $4,7 млрд, что на 41% больше показателей 2020 года. А вот поставки продовольствия в Китай за год снизились на 12%, до $3,5 млрд. По итогам года он занял третье место. Второе место досталось Турции, которая увеличила закупки сельхозпродукции из России на 38%, до $4,3 млрд.

По сравнению с показателями 2020 года совокупный экспорт агропромышленного комплекса за 2021 год вырос на рекордные 23%, увеличившись с $30,6 млрд до $37,7 млрд. Однако в натуральном выражении произошло снижение с 78,9 млн тонн до 71,1 млн тонн продукции.

Увеличение поставок в европейские страны связано с возросшим спросом зерна и рыбной продукции. На долю рыбной продукции пришлось почти 40% всего экспорта в страны Европы. Зерновые же заняли 12%.

Самый заметный рост в денежном выражении в 2021 году показали поставки в европейские страны крабов и других ракообразных. Экспорт вырос практически в два раза, по сравнению с показателями 2020 года, и достиг $930,7 млн.

Эксперты отметили, что поставки в Китай сократились из-за того, что китайские власти ввели ряд ограничений из-за пандемии. В октябре 2020 года Китай начал закрывать для российской рыбной продукции порты, после того как на ее упаковках были обнаружены следы COVID-19. Из-за этого поставки рыбы с Дальнего Востока в Китай упали в 2021 году на 67%.

В конце января сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) намерена оспорить ограничения России на экспорт древесины. В ЕК посчитали, что ограничения России на экспорт леса серьезно подрывают промышленность Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть