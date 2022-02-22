Евросоюз занял первое место в мире по ввозу продовольствия из России

По итогам 2021 года Евросоюз обогнал Китай по закупкам российского продовольствия и занял первое место в этом сегменте. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные «Агроэкспорта».

В 2021 ЕС закупил у России продукции на сумму $4,7 млрд, что на 41% больше показателей 2020 года. А вот поставки продовольствия в Китай за год снизились на 12%, до $3,5 млрд. По итогам года он занял третье место. Второе место досталось Турции, которая увеличила закупки сельхозпродукции из России на 38%, до $4,3 млрд.

По сравнению с показателями 2020 года совокупный экспорт агропромышленного комплекса за 2021 год вырос на рекордные 23%, увеличившись с $30,6 млрд до $37,7 млрд. Однако в натуральном выражении произошло снижение с 78,9 млн тонн до 71,1 млн тонн продукции.

Увеличение поставок в европейские страны связано с возросшим спросом зерна и рыбной продукции. На долю рыбной продукции пришлось почти 40% всего экспорта в страны Европы. Зерновые же заняли 12%.

Самый заметный рост в денежном выражении в 2021 году показали поставки в европейские страны крабов и других ракообразных. Экспорт вырос практически в два раза, по сравнению с показателями 2020 года, и достиг $930,7 млн.

Эксперты отметили, что поставки в Китай сократились из-за того, что китайские власти ввели ряд ограничений из-за пандемии. В октябре 2020 года Китай начал закрывать для российской рыбной продукции порты, после того как на ее упаковках были обнаружены следы COVID-19. Из-за этого поставки рыбы с Дальнего Востока в Китай упали в 2021 году на 67%.

В конце января сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) намерена оспорить ограничения России на экспорт древесины. В ЕК посчитали, что ограничения России на экспорт леса серьезно подрывают промышленность Евросоюза.