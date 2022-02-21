Курс евро превысил ₽89

Курс евро превысил отметку 89 руб. на торгах в понедельник, 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта к 15.14 мск выросла в цене на 1,42 руб. и достигла 88,97 руб. При этом минуту назад курс евро был на отметке 89 руб., это максимальный показатель с 27 января.

Также подорожал доллар, его курс увеличился на 1,09 руб., достигнув 78,39 руб.

Ранее утром 21 февраля на фоне сообщений об ухудшении ситуации вокруг Украины европейская валюта выросла в цене на 0,55 руб. и достигла 88,1 руб., американская валюта подорожала на 0,25 руб., до 77,55 руб.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон примет меры в отношении России не только в случае ее «вторжения» на Украину, но даже если ситуация в Донбассе будет находиться на «низком или среднем уровне кипения».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.