Словения вернулась к обычным правилам въезда туристов по паспорту и визе

С 19 февраля 2022 года туристы могут посещать Словению по допандемийным правилам, лишь с загранпаспортом и визой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на решение, опубликованное властями страны.

«Условие RVT (выздоровевшие/вакцинированные/протестированные) больше не должно выполняться на границе, и путешественникам больше не будет предписано находиться на домашнем карантине», — отмечается в сообщении.

Таким образом, туристам из России, которые привиты «Спутник V», больше не надо предъявлять сертификат о вакцинации, а переболевшим – не потребуется ставить бустерную вакцину.

Те же туристы, которые не были привиты и ранее предъявляли результаты ПЦР-теста, также могут больше его не делать. То есть, по аналогии с Норвегией, отменены практически все ограничения.

Представители туротрасли отметили, что весной россияне едут в Словению на оздоровительный отдых и в сити-туры в Любляну. В конце зимы популярны горнолыжные курорты, а ближе к лету становится востребован и пляжный отдых на Адриатике.

17 февраля сообщалось, что правительство Австрии анонсировало смягчение антиковидных мер с 5 марта 2022 года, разрешив туристам въезжать по ПЦР-тесту.