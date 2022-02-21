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Индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-10%

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Фондовые индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-10%,следует из данных торгов.

По данным на 14.40 мск, индекс Мосбиржи опускался до 3 103,34 пунктов. Долларовый индекс РТС снижался до 1 251,61 пункта.

В лидерах снижения на 14.32 мск — ИнтерРАО (-11,78%), ПИК (-10,97%), РУСАЛ (-10,75%), АЛОРСА (-9,62%) и другие.

Также слабеет рубль к доллару и евро. Курс доллара на 14.40 мск вырос до 78,14 руб., евро — до 88,7 руб.

Рубль и российский фондовый рынок стали падать еще 17 февраля. Это связано с обострившейся ситуацией на фоне военных действий на территории Донбасса.

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