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Гипермаркеты «Лента» за год потеряли пятую часть прибыли

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Reuters

В 2021 году чистая прибыль компании «Лента» сократилась на 21,8%. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

За весь 2021 год чистая прибыль компании составила 13,64 млрд рублей, что на 21,8% меньше показателей 2020 года. Также в четвертом квартале прошлого года чистая прибыль по МСФО сократилась до 4,1 млрд рублей, что на 30,5% меньше значений аналогичного периода 2020 года.

За четвертый квартал показатель EBITDA повысился на 22,2% — до 11,41 млрд рублей, а общая квартальная выручка поднялась на 18,6%, до 147,31 млрд рублей.

Годовой показатель EBITDA почти не изменился. Если в 2020 году он был 39,315 млрд рублей, то в 2021 году составил 39,242 млрд рублей. Общая выручка подросла на 8,6%, до 483,641 млрд рублей.

В конце декабря «Лента» решила купить сервис доставки продуктов «Утконос». Базовая сумма сделки, как ожидается, составит 20 млрд рублей. В «Ленте» предположили, что поглощение «Утконоса» позволит компании увеличить долю в сегменте онлайн-рынка.

В ноябре «Продукт медиа» со ссылкой на источник на рынке сообщал, что «Лента» рассматривает возможность приобретения финской торговой сети Prisma. 16 магазинов разных форматов компании работают в Санкт-Петербурге, однако большая их часть располагается в Финляндии и Эстонии.

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