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Минтруд предложил передать управление средствами ПФР Федеральному казначейству

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Минтруд при помощи новых поправок в закон захотел передать управление средствами Пенсионного фонда (ПФР) Федеральному казначейству. Соответствующий проект федерального закона был опубликован на портале regulation.gov.ru.

Сейчас ПФР, как и НПФ, работают по обязательному пенсионному страхованию и являются участниками системы гарантирования пенсионных накоплений. Участие в этой системе предполагает, что в бюджете Пенсионного фонда будет создан резерв по ОПС (РОПС), который пополняется из разных источников, в том числе за счет невостребованных накоплений умерших граждан, доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений и сумм страховых взносов, которые не учтены на индивидуальных счетах застрахованных лиц.

Схожий по своим функциям резерв уже существует в бюджете Фонда социального страхования. При этом сам фонд в 2019 году решил перейти под управление казначейство, которое получило эту функцию уже в 2020 году.

Теперь Минтруд аналогично решил поступить с РОПС ПФР, так как именно казначейство в соответствии с Бюджетным кодексом может управлять свободными денежными средствами и использовать на них различные финансовые инструменты. При этом управление РОПС для казначейства будет таким же, как и для остатков средств на едином счете федерального бюджета.

В конце января сообщалось, что Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) могут объединить в одну структуру, которая будет иметь статус внебюджетного фонда и получит название «Социальный фонд». Реформа запланирована на 2023 год, проект закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ» рассмотрят в весеннюю сессию Госдумы.

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