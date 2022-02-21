В Кремле оценили сообщения о готовности США ввести санкции против РФ по транзакциям банков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга для журналистов прокомментировал сообщения СМИ о том, что США подготовили предварительный пакет санкций против России, включающий запрет на обработку транзакций крупных российских банков.

«Пока не принято решение и не опубликованы документы, комментировать сложно. <...> Конкретное наполнение санкций меняется изо дня в день», — сказал он.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская администрация планирует ввести санкции против российских лиц и компаний, включив их в черный список (SDN-лист), который исключит их из банковской системы США, запретит торговлю с американскими гражданами и заморозит их активы на территории США.

Ограничения, как сообщалось, планируют ввести в случае «нападения» России на Украину. По данным агентства, санкции нацелены на то, чтобы нанести ущерб экономике России при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками.