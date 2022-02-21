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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина ищет новых поставщиков газа

Замглавы офиса Зеленского Шурма: Украина ведет переговоры с разными поставщиками газа

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РИА «Новости»

Заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил, Киев ведет переговоры с различными поставщиками газа на следующий отопительный сезон, сообщает ТАСС, ссылаясь на «РБК-Украина».

«Переговоры идут с разными поставщиками. России среди них нет», — пояснил Шурма.

Чиновник добавил, что Украина намерена в разы увеличить объемы добычи собственного газа в течение ближайших трех лет — на 3-5 млрд куб. м.

«В течение трех лет вполне реально нарастить добычу на 3-5 млрд кубометров», — сообщил он.

Ранее украинское издание «Страна.ua» предположило, что транзит российского газа через территорию Украины возможен при увеличении поставок топлива в Европу по долгосрочным контрактам.

Бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал «катастрофической ошибкой» тот факт, что компания не закупила своевременно газ для отопительного сезона.

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