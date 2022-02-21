Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, говорится в публикации на сайте ведомства.

Согласно документу, использование криптовалют как средства платежа в России будет все так же запрещено, цифровые валюты будут рассматриваться в качестве инструмента для инвестиций.

Также в стране будет создан специальный реестр бирж и обменников, которые смогут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота криптовалют.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только для идентифицированных клиентов. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот смогут производиться только через банки с использованием банковского счета.

Инвесторов на криптобирже предлагают разделить по уровню квалификации при помощи тестирования и установить порог инвестирования. При успешном похождении тестирования граждане смогут вкладывать до 600 тысяч рублей ежегодно, а при неудачном — до 50 тысяч рублей. При этом квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений.

Ранее сообщалось, что ЦБ разработал поправки для запрета оборота криптовалют и предложил ввести штрафы.