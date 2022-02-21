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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Курс евро превысил ₽88 на торгах

Курс евро превысил ₽88 утром 21 февраля на фоне обострения ситуации на Украине

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро превысил отметку 88 руб. утром 21 февраля на фоне сообщений об ухудшении ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Московской бирже на 07.00 мск, передает РБК.

Отмечается, что европейская валюта выросла в цене на 0,55 руб. и достигла 88,1 руб.

Также подорожал доллар, его курс увеличился на 0,25 руб., достигнув на открытии 77,55 руб.

К 07.30 курс евро подешевел до 87,11 руб., доллар — до 76,65 руб.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон примет меры в отношении России не только в случае ее «вторжения» на Украину, но даже если ситуация в Донбассе будет находиться на «низком или среднем уровне кипения».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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