На Украине опять подорожало сало

На украинских рынках вновь зафиксировано стремительное подорожание домашнего сала. Средняя стоимость товара составляет 165 гривен (454 рубля) за килограмм, свидетельствуют данные Минфина.

Только за январь текущего года стоимость сала поднялась на 12 гривен – со 159 до 171 гривны (438 и 471 рубль) за килограмм. При этом год назад сало стоило бы 131 гривну (около 360 рублей).

Также подорожало соленое сало — на прилавках за него просят от 195 до 197 гривен (более 540 рублей) за килограмм.

Вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Ануш Балян сообщила — в отношении сала действительно наблюдается тревожная тенденция. Это объясняется изменением приоритетов сельхозпроизводителей — они сейчас предпочитают мясную породу свиней, которые быстро набирают вес.

Рост цен на деликатес начали фиксировать еще весной, с тех пор он практически не прекращается. Осенью в Киеве на рынках за килограмм самого простого сала просили под 100 гривен (около 270 рублей) , а за «генеральское» — с мясной прослойкой — 300 гривен (более 800 рублей).