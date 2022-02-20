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Названа валюта, которая обойдет доллар

Аналитик Маслов назвал валюту, которая может обойти американский доллар в 2022 году

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Jason Lee/Reuters

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил агентству «Прайм», что сейчас доллар олицетворяет стабильность сбережений, однако для их диверсификации не стоит сбрасывать со счетов британский фунт.

По мнению специалиста, благодаря политике Банка Англии он может составить конкуренцию доллару уже в текущем году.

Доллар традиционно сохраняет наибольшую привлекательность для вложений на фоне запланированного на март повышения ставке Федрезерва.

Специалист предупредил, что в качестве альтернативы долларовым сбережениям не стоит рассматривать иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно «мягко» и вряд ли будут повышать ставки.

В то время как Банк Англии уже второй раз подряд поднял ставку. Этого не случалось с 2004 года. По оценкам аналитиков, британский регулятор продолжит это делать из-за инфляции. В итоге это приведет к тому, что фунт сделается достойным конкурентом доллара.

Ранее россиянам раскрыли способ выгодной покупки валюты. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что валюту лучше всего покупать напрямую на рынке через биржу — в этом случае нет банковской комиссии и наценки.

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