В США пригрозили России совместными с ФРГ мерами против «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что Берлин и Вашингтон могут выдвинуть единый ответ на агрессию России по отношению к Украине.

«Наша позиция по «Северному потоку — 2» давно известна. Я не хотел бы ни за кого говорить, но канцлер (Германии Олаф) Шольц на вопрос о «Северном потоке — 2» сказал, что будет сильный, единый ответ. Эти слова говорят сами за себя», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что убежден в совместных действиях США и ФРГ «в свете невероятно тесного сотрудничества» двух стран.

Ранее глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что санкции в отношении России, которые будут введены в случае вторжения Москвы на Украину, затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу.